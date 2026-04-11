Bürgermeisterwahl: Fachmann oder Netzwerkerin? Gemmrigheim hat die Wahl

Beim Wahlduell der Bürgermeisterkandidaten positionierten sich Swantje Hammer und Mario Dittmann auffällig unterschiedlich. Eine Wahlkampftaktik scheint dabei besser anzukommen.
Die fast 5000 Einwohner von Gemmrigheim haben am 26. April die Wahl zwischen zwei ganz unterschiedlichen Bewerbern auf den Bürgermeisterposten. Die Marbacher Stadträtin Swantje Hammer und der Affalterbacher Hauptamtsleiter Mario Dittmann überzeugten die mehreren Hundert Zuhörer in der Wasenhalle am Freitag auf jeweils eigene Weise – wobei bei einer nicht repräsentativen Umfrage im Anschluss an die Veranstaltung Dittmanns Wahlkampfauftritt etwas mehr Zuspruch erhielt.