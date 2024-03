Bürgermeisterwahl Affalterbach: Frischer Wind für Affalterbach?

1 Frank Zeller Foto: privat

Bürgermeister Steffen Döttinger bekommt mit Frank Zeller einen ersten Gegenkandidaten für die Wahl im Juni.











Link kopiert



In diesem Sommer findet in Affalterbach die Wahl zum Bürgermeister statt. Amtsinhaber Steffen Döttinger kündigte nach 24 Jahren im Amt an, sich für eine vierte Amtszeit zu bewerben. Und auch wenn die offizielle Bewerbungszeit erst Ende März beginnt, hat sich schon ein Gegenkandidat angekündigt. Frank Zeller möchte frischen Wind ins Rathaus bringen und sich daher als Gegenkandidat aufstellen lassen.