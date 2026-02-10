Bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim geht es am 22. Februar in die Stichwahl. Tobias Pokrop ist nach dem Ergebnis vom Sonntag der Favorit, Bettina Beck gibt aber nicht klein bei.
Unabhängig davon, wer die Bürgermeisterwahl in Rutesheim im ersten Wahlgang gewonnen hätte. Der Tenor am Sonntagabend im Sitzungssaal des Rathauses – etwa 100 Menschen waren anwesend - war eindeutig herauszuhören: Über eine definitive Entscheidung hätten sich so gut wie alle gefreut. Doch weil es diese nicht gab, wird am 22. Februar eine Stichwahl folgen. „Für meine Mitarbeiter im Rathaus wird das ein sportliches Programm, zumal am 8. März auch noch die Landtagswahl folgt“, sagte der Erste Beigeordnete Martin Killinger.