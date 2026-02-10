Bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim geht es am 22. Februar in die Stichwahl. Tobias Pokrop ist nach dem Ergebnis vom Sonntag der Favorit, Bettina Beck gibt aber nicht klein bei.

Unabhängig davon, wer die Bürgermeisterwahl in Rutesheim im ersten Wahlgang gewonnen hätte. Der Tenor am Sonntagabend im Sitzungssaal des Rathauses – etwa 100 Menschen waren anwesend - war eindeutig herauszuhören: Über eine definitive Entscheidung hätten sich so gut wie alle gefreut. Doch weil es diese nicht gab, wird am 22. Februar eine Stichwahl folgen. „Für meine Mitarbeiter im Rathaus wird das ein sportliches Programm, zumal am 8. März auch noch die Landtagswahl folgt“, sagte der Erste Beigeordnete Martin Killinger.

Eine aussagekräftige Tendenz war im Vorfeld der Entscheidung in der etwa 11 200 Einwohner großen Kommune kaum auszumachen. Tobias Pokrop, der amtierende Bürgermeister von Riederich im Kreis Reutlingen, hatte im Wahlkampf mit seinen wirkungsvoll gestalteten Auftritten, gepaart mit seiner Verwaltungserfahrung und seinem Versprechen, Rutesheim voranzubringen, gepunktet.

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Mehr als 50 Prozent sind nötig

Bettina Beck, die jetzige Finanzdezernentin des Kreises Ludwigsburg und frühere Kämmerei-Chefin von Leonberg, setzte mit ihrer ebenfalls großen Verwaltungserfahrung eher auf leisere Töne, inhaltliche Klarheit, Verlässlichkeit und Kontinuität. Der dritte Kandidat, Quereinsteiger Alexander Fischer, brachte frischen Wind durch seine unkonventionelle Art in den Wahlkampf.

Großer Andrang im Rutesheimer Ratssaal am Sonntag. Foto: Simon Granville

Als am Sonntag kurz nach 18 Uhr die ersten Wahlbezirke ausgezählt waren, lag Tobias Pokrop schon deutlich vorne. Am Ende hat der amtierende Verwaltungschef von Riederich dann auch mit exakt 49 Prozent die meisten Stimmen geholt. Doch um die Nachfolge von Susanne Widmaier antreten zu können, hätte er die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, erreichen müssen.

Das Ergebnis vom Sonntag in der Übersicht:

Tobias Pokrop kam auf 49,0 Prozent der Stimmen.

Bettina Beck verbuchte 30,8 Prozent der Stimmen.

Alexander Fischer erreichte 19,9 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 58,3 Prozent.

Für Tobias Pokrop und Bettina Beck geht es damit in die Verlängerung. „Geben Sie nochmal alles, die 14 Tage gehen auch vorbei“, machte Susanne Widmaier, die amtierende Bürgermeisterin und Wahlvorsitzende, den beiden Kandidaten Mut.

Wolfgang Diehm war letztendlich froh, dass es einen zweiten Wahlgang geben wird. Seine Fraktion, die Bürgerlichen Wählervereinigung (BWV), hatte Bettina Beck offiziell im Wahlkampf unterstützt. „Für sie wird es jetzt natürlich schwer“, sagte der BWV-Fraktionsvorsitzende. Für unwahrscheinlich hält es Harald Schaber, Fraktionschef der Unabhängigen Bürger Rutesheim (UBR), dass Bettina Beck im zweiten Wahlgang noch aufholen kann. Seine Partei hatte ebenfalls die Kandidatin unterstützt. Er gehe jetzt davon aus, dass Tobias Pokrop gewinnen werde. „Das wäre in Ordnung, uns ist das Klima im Rathaus wichtig, dass es weiterhin gut ist, und wenn Herr Pokrop gewinnt, wollen wir gut mit ihm zusammenarbeiten.“

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Wer hat die besten Chancen?

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Christina Almert – ihre Partei hatte Tobias Pokrop unterstützt - lobte den fairen Wahlkampf. „Ich hätte mit einem knapperen Ergebnis an der Spitze gerechnet und finde die fast 20 Prozent von Herrn Fischer beachtlich. Es ist eine demokratische Wahl und wir werden mit dem Sieger zusammenarbeiten, egal wer gewinnt.“

Auch die WIR-Gruppierung (Wir in Rutesheim) steht auf der Seite von Tobias Pokrop. „Es wäre schön gewesen, wenn es im ersten Anlauf geklappt hätte, ich bin aber optimistisch, dass er am 22. Februar gewinnt“, sagte der Vorsitzende Tobias Peter. Etwas Sorge bereite ihm der Zeitpunkt der Wahl. „Es werden einige im Skiurlaub sein, deshalb hoffe ich, dass in diesen Fällen die Möglichkeit der Briefwahl in Anspruch genommen wird.“

Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Viele über die Klarheit des Ergebnisses überrascht

Die Klarheit des Ergebnisses im ersten Wahlgang hat den Grünen-Chef Fritz Schlicher überrascht. „Ich habe ein Kopf-an-Kopf-Rennen gesehen.“ Seine Fraktion hat bewusst keinen Kandidaten offiziell unterstützt, um Neutralität zu wahren. Genauso ist die SPD-Fraktion verfahren. „Wir hatten einen tollen Wahlkampf mit drei Kandidaten, die sich stark in der Persönlichkeit unterscheiden“, sagte Tommy Scheeff. Chancen für Bettina Beck sieht er nur noch, wenn sie alle bisherigen Wähler von Alexander Fischer für sich gewinnen kann und Tobias Pokrop keine verliert. „Beide Kandidaten müssen jetzt dran bleiben und auch diejenigen aufrütteln, die schon gewählt haben.“

Und was sagen die beiden Kandidaten ? „Die Dynamik ist auf meiner Seite. Alles ist noch offen“, gibt sich Bettina Beck kämpferisch. Für Tobias Pokrop ist es nicht der erste Wahlkampf: „Da sind meine Erfahrungen wertvoll, jetzt werde ich schauen, wie ich die nächsten zwei Wochen gestalte.“