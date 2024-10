Bürgermeister-Wahl in Renningen: Kontrastprogramm für den Chefsessel

Bürgermeister-Wahl in Renningen

1 Bürgermeister Wolfgang Faißt (rechts) und seine Nachfolge-Kandidaten Melanie Hettmer und Ulf Sieglitz. Foto: Simon Granville

Bei der Kandidatenpräsentation zeigen sich mit Melanie Hettmer und Ulf Sieglitz zwei höchst unterschiedliche Bewerber – sowohl menschlich wie auch fachlich.











Link kopiert



Lediglich zwei Menschen möchten vom 1. Dezember an die Geschicke der Stadt Renningen lenken. Hier Melanie Hettmer, Diplom-Betriebswirtin, die im Kultusministerium Bürgerprojekte koordiniert, dort Ulf Sieglitz, gelernter Konstruktionstechniker, der, wie er sagt, „im Unternehmen seiner Familie involviert“ ist und dort „mehrere berufliche Standbeine hat“. Das einzige, was die Kandidaten verbindet, dürfte ihre Alter sein: Beide sind 47. Ansonsten stellen sie sich vor rund 600 Interessierten, die zur Kandidatenpräsentation in die Rankbachhalle gekommen sind, höchst unterschiedlich dar. Eindrücke eines bemerkenswerten Abends.