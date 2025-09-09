Bürgermeister vs. Gemeinderat: Dieser Streit wird in Heimsheim jetzt wohl vor Gericht ausgetragen

In einer Sondersitzung am Montag behandelt der Gemeinderat das weitere Vorgehen gegen die Klage des Bürgermeisters.
Was darf ein Bürgermeister alleine entscheiden und wie weit darf ihm der Gemeinderat in seine laufenden Geschäfte „hineinregieren“? Worüber sich Jürgen Troll und eine Mehrheit des Gemeinderats auch nach zweimaliger Beratung und Beschlussfassung nicht einigen konnten, das soll jetzt das Verwaltungsgericht entscheiden. Konkret geht es bei dem Streit in der Schleglerstadt um eine vom Gemeinderat beschlossene Änderung der Hauptsatzung, bei der dem Bürgermeister künftig nur noch Einstellungen von Beschäftigten bis zu Entgeltgruppe 4 TVöD statt seither bis Tarifgruppe 6 zugestanden werden. Das bedeutet, dass Jürgen Troll als Chef der Stadtverwaltung nur Reinigungskräfte oder Amtsboten selbstständig einstellen dürfte.