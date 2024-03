Bürgermeister von Wäschenbeuren: Karl Vesenmaier geht nach 41 Jahren in den Ruhestand

1 Für Wäschenbeuren bedeutet es einen Schnitt und das Ende einer Ära: In wenigen Tagen geht der dienstälteste Bürgermeister des Landes, Karl Vesenmaier, in den Ruhestand. Foto: Staufenpress

Kaum einer war so lange Bürgermeister wie er. Nun geht Karl Vesenmaier, scheidender Rathaus-Chef in Wäschenbeuren, nach 41 Jahren in den Ruhestand. Ein Blick zurück, aber auch nach vorne.











Noch sieht in seinem Dienstzimmer nichts nach Ruhestand aus. Doch der Abschied naht mit Riesenschritten, am Mittwoch werden seine Weggefährten in einer Feierstunde Adieu sagen. 41 Jahre lang war Karl Vesenmaier Bürgermeister in Wäschenbeuren. Er ist damit der dienstälteste Rathauschef in Baden-Württemberg und kann mit Fug und Recht als Legende bezeichnet werden. Nach vielen Spielen, auch mancher Niederlage, verlässt Vesenmaier das Feld. Er selbst hat das Amt einmal mit einem Fußballplatz verglichen: Auch hier setzt man sich auseinander, auch hier gibt es Blessuren, „aber eine Woche später steht man wieder auf dem Platz“, sagt er. Wichtig sei, dass keine Verletzung zurückbleibt.