Bürgermeister suspendiert: Mönsheim ein Jahr ohne Chef – wie Stellvertreter den Ort am Laufen halten

In Mönsheim ruhen seit einem Jahr die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters Michael Maurer. Wegen Vorteilsnahme ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Vor genau einem Jahr, am 13. März 2025, hielten viele Menschen in Mönsheim im Enzkreis wohl kurz den Atem an, ganz sicher aber die Beschäftigten im Rathaus. Denn an diesem Tag rückten Polizei und Staatsanwaltschaft zur Durchsuchung der Amtsräume des Bürgermeisters Michael Maurer an. Gleichzeitig sprach das Landratsamt in Pforzheim gegen den erst im Jahr 2022 mit absoluter Mehrheit ins Amt Gewählten ein Verbot aus, weiter die Dienstgeschäfte zu führen.