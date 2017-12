Bürgermeister von New York Explosion war versuchter Terroranschlag

Von red/AP/dpa 11. Dezember 2017 - 15:54 Uhr

Die Explosion in New York wird als versuchter Terroranschlag eingestuft. Vier Menschen seien verletzt worden, darunter der mutmaßliche Täter. Der Mann sei festgenommen worden.





9 Bilder ansehen

New York - Bei der Explosion in New York hat es sich nach den Worten von Bürgermeister Bill de Blasio um einen versuchten Terroranschlag gehandelt. Es gebe keine weiteren Vorfälle, der festgenommene mutmaßliche Täter habe allein gehandelt, sagte de Blasio am Montag vor Journalisten.

“This is NYC, we don’t live in fear. But if you see something suspicious you have an obligation to come forward and tell us,” @NYPDONeill now on #PortAuthority incident pic.twitter.com/eizS4wKUH5— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11. Dezember 2017

In der New Yorker U-Bahn war im morgendlichen Berufsverkehr eine Bombe explodiert. Es war offenbar eine Rohrbombe, die ein Mann am Körper trug. Der Verdächtige und drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich beschrieben.

„Gott sei Dank hat der Täter sein oberstes Ziel nicht erreicht“, sagte de Blasio. Der Verdächtige wurde als der 27 Jahre alte Akayed U. identifiziert. Er erlitt Brandverletzungen am Bauch und an den Händen und wurde festgenommen. Polizeibeamte sagten der Nachrichtenagentur AP, die Rohrbombe sei einfach gebaut gewesen und habe nur eine geringe Sprengkraft gehabt. Die genauen Absichten des Verdächtigen seien unklar. Er lebe im Stadtteil Brooklyn und sei möglicherweise bangladeschischer Herkunft.

Explosion in unterirdischem Durchgang unter der 42. Straße

Weiter hieß es, der Mann habe sich möglicherweise von der Terrormiliz IS zu der Tat anregen lassen. Direkten Kontakt zu der Gruppe habe er aber offenbar nicht gehabt.

Die Zeitung „New York Post“ veröffentlichte ein Foto, das einen bärtigen Mann in sich zusammengesunken zeigt. Sein Hemd ist zerrissen, schwarzer Ruß bedeckt seine nackte Taille. Ein Polizist hält seine Hände hinter dem Rücken fest.

Die Explosion ereignete sich nach Angaben der Polizei in einem unterirdischen Durchgang unter der 42. Straße, zwischen der 7th und 8th Avenue, in der Nähe des Times Square. Die Detonation füllte den Durchgang mit Rauch, mitten im morgendlichen Berufsverkehr. Polizei und Feuerwehr rückten aus, Rettungswagen säumten die Straßen.

Busbahnhof Port Authority abgeriegelt

Die Ermittler prüften Videoaufnahmen aus der U-Bahn. Aus Polizeikreisen verlautete, der Verdächtige habe die Bombe offenbar zünden wollen. Es sei allerdings nicht klar, ob das in dem Durchgang geschehen sollte.

Die Gegend um den Busbahnhof Port Authority wurde abgeriegelt und Busse umgeleitet. Elrana Peralta, Mitarbeiterin des Busunternehmens Greyhound, erklärte, sie arbeite im Port-Authority-Terminal, habe die Explosion aber nicht gehört. „Alles, wir gehört haben, war das Chaos“, sagte sie. Menschen hätten gerufen „Raus hier“.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, twitterte, US-Präsident Donald Trump sei über die Explosion informiert worden.