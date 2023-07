1 Vor allem in sozialen Netzwerken wird gehetzt – meist anonym. Foto: imago images/photothek

Ludwigsburg - Dass Mandatsträger bedroht werden, ist spätestens 2019 mit dem Mord an Walter Lübcke in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Mob, der an diesem Wochenende mit Fackeln vor dem Wohnhaus der sächsischen SPD-Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) aufmarschierte, hat auf erschreckende Weise gezeigt: das Thema hat nichts an Aktualität verloren.