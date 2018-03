Bürgermeister Dirk Thürnau „Wer in Stuttgart achtlos Müll wegwirft, muss zahlen“

Stuttgart nimmt den Kampf gegen die zunehmende Vermüllung der Stadt auf. Im Interview spricht der zuständige Bürgermeister Dirk Thürnau über saubere Fußgängerzonen und gerechte Strafen.

Stuttgart - Streifen in Uniform, aber auch in Zivil, sollen in Stuttgart künftig Müllsünder zur Kasse bitten. Zunächst aber wolle man selbst mit gutem Beispiel vorangehen und die Stadt mit mehr Personal und neuen Fahrzeugen sauberer machen, sagt Bürgermeister Dirk Thürnau (SPD) im Interview.

Herr Thürnau, Stuttgart soll sauberer werden – mal wieder. Es gab schon öfters solche Aktionen, aber die Stadt ist trotzdem immer dreckiger geworden. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass es dieses Mal funktioniert?

Weil wir das Problem dieses Mal mit einem vollständigen, ganzheitlichen Konzept und einer nie dagewesenen Intensität angehen: Wir erhöhen zunächst den gesamten Reinigungs-Aufwand langfristig um rund ein Drittel, von etwa 20 auf 30 Millionen Euro pro Jahr. Gleichzeitig setzen wir aber auch auf Prävention, verstärkte Kontrollen und nehmen die Bürger mit einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit mit.

Sie meinen: Viel hilft viel?

Uns war von vorneherein klar: Wenn wir nur halbherzig rangehen, brauchen wir es erst gar nicht zu machen. Der Bürger muss sehen, dass seine Stadt tatsächlich sauberer wird, dass etwas passiert. Das ist mit zehn Millionen Euro möglich. Dann erst können wir ihn davon überzeugen, auch selbst zur Sauberkeit der Stadt beizutragen, in dem er zum Beispiel nichts mehr auf den Boden wirft.

Sie dürfen 100 neue Mitarbeiter einstellen, vor allem Straßenkehrer und Kehrmaschinen-Fahrer. Wie weit sind Sie?

Die Stellen sind bereits ausgeschrieben, wir haben erfreulich viele Bewerber und können demnächst die ersten neuen Kollegen einstellen, das ist ein guter Anfang. Nächstes Jahr werden dann hoffentlich alle Stellen besetzt sein.

Und wann sieht der Bürger, dass etwas passiert?

Wir wollen spätestens vor der Sommerpause mit der verstärkten Reinigung der Fußgängerzonen in der Innenstadt und den Stadtbezirken beginnen. Dazu leasen wir unter anderem drei Spezialfahrzeuge, die auch hartnäckigen Schmutz wie Kaugummis beseitigen können. Wir reinigen öfter und intensiver. Das wird man sehen.

Und dann planen Sie eine Öffentlichkeitskampagne, um dem Bürger zu sagen: Guck mal, wir machen mit viel Aufwand deine Stadt sauber – jetzt tue auch was dafür.

So in etwa. Die Kampagne ist fast schon das Herzstück des Konzepts. Denn die Erfahrungen in anderen Großstädten haben gezeigt, wie wichtig es ist, den Bürger, also die Stadtgesellschaft, mitzunehmen. Wir brauchen ein neues Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern und den Gästen unserer Stadt. Das erreichen wir nur, wenn wir das Thema Sauberkeit in der Stadtgesellschaft platzieren, über das Thema reden und damit unsere Stadt gemeinsam sauberer und schöner machen.

Könnte nicht eher das Gegenteil eintreten? Je mehr die Stadt reinigt, desto weniger fühlt sich vielleicht der Bürger selbst für die Sauberkeit verantwortlich.

Das glaube ich nicht. Ich bringe Ihnen ein Beispiel: Bei mir zu Hause verläuft ein Schulweg, der je nach Anwohner unterschiedlich intensiv gereinigt und gepflegt wird. Dort, wo das Unkraut wuchert und weggeworfener Müll liegenbleibt, kommt schneller neuer Müll dazu. Die Hemmschwelle, etwas dorthin zu werfen, wo es sauber ist, ist höher.

Sie werden aber nicht jeden Bürger erreichen oder überzeugen können.

Nein. Deshalb wird das Ordnungsamt zudem 13 Stellen bekommen, um verstärkt zu kontrollieren. Wir schwingen nicht gleich das scharfe Schwert, wenn Leute etwas auf den Boden werfen. Da kann auch mal eine Ermahnung reichen. Aber wer uneinsichtig ist oder wiederholt beim achtlosen Wegwerfen von Müll erwischt wird, der muss ein Bußgeld zahlen. Das Land arbeitet gerade an einer Verschärfung der Verordnung, damit Bußgelder auch richtig spürbar werden.

Wie muss man sich die Arbeit dieser Müll-Streifen vorstellen?

In Stuttgart wird der Städtische Vollzugsdienst mit dieser Aufgabe betraut. Die Streifen werden meist zu zweit unterwegs sein. Das ist allein schon aus rechtlichen Gründen nötig, damit ertappte Müllsünder nicht einfach behaupten können: Das war ich nicht. Sie werden sowohl in der Innenstadt als auch in den Außenbezirken Streife laufen – und wenn nötig auch nachts und an den Wochenenden die Partyszene im Blick haben.

Klingt nach Überwachungsstaat.

Warum? Autofahrer werden von der Polizei doch auch daraufhin kontrolliert, ob sie einen Führerschein dabei oder Alkohol getrunken haben. Bei den Debatten im Gemeinderat und in den Stadtbezirken über das Müll-Thema ist immer auch die Forderung nach Kontrolle gekommen. Ich glaube schon, dass die Mehrheit der Bürger sich wünscht, dass Uneinsichtige bestraft werden. Von Kindern wissen wir das sogar explizit. Wenn die Stadt schon so viel Geld ausgibt und die meisten sich daran halten, ist das auch nur gerecht.

Wird man die Streifen erkennen können?

In der Regel trägt der Städtische Vollzugsdienst Uniform und ist damit erkennbar. Es werden aber auch Zivilstreifen unterwegs sein, um Müllsünder auch auf frischer Tat erwischen zu können. Laut Erhebungen haben diejenigen, die Müll achtlos wegwerfen und dann darauf angesprochen werden, durchaus ein Unrechtsbewusstsein. Wir hoffen also, dass die bloße Präsenz der Kontrolleure Wirkung zeigt.

Wie sieht es mit denen aus, die im Sommer gern in öffentlichen Grünanlagen grillen?

Am Max-Eyth-See überlegen wir, ob wir nach dem Vorbild anderer Großstädte sogenannte Grillscouts einsetzen. Das wären dann Mitarbeiter der Abfallwirtschaft, die an grillträchtigen Wochenenden die Leute auf die Brandschutzbestimmungen hinweisen und auch darauf, dass sie ihren Müll ­anschließend ordentlich entsorgen. Genügend Mülleimer sind am Max-Eyth-See ja vorhanden.