Bürgerkriegsland: USA lockern Sanktionsbedingungen für Syrien

1 Die USA lockern Beschränkungen für humanitäre Hilfe an Syrien. (Archivbild) Foto: Leo Correa/AP/dpa

Die USA halten an den weitreichenden Sanktionen gegen Syrien vorerst fest. Humanitäre Hilfe aber soll nun erleichtert werden - vorübergehend.











Washington/Damaskus - Die USA lockern vorübergehend die Sanktionsbedingungen zur Erleichterung humanitärer Hilfe in Syrien. Die weitreichenden Sanktionen gegen das Land an sich bleiben jedoch bestehen. Die Maßnahme gelte für sechs Monate, teilte das US-Finanzministerium in Washington mit. Hilfsorganisationen und Firmen, die lebenswichtige Güter liefern, wird eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Solange unklar ist, in welche Richtung sich die neue Führung bewegt, hält das Weiße Haus vorerst an den Sanktionen fest. Syriens neue Regierung geht aus der islamistischen Rebellengruppe HTS hervor, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wird.