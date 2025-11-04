Bürgerkrieg ist zu Ende: Steinmeier gegen sofortiges Zurückschicken syrischer Flüchtlinge

Der Bürgerkrieg in Syrien ist zu Ende. Sollen jetzt nach Deutschland geflohene Syrer in ihre Heimat zurückgeschickt werden? Der Bundespräsident bezieht Position.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich dagegen ausgesprochen, nach Deutschland geflohene Menschen aus Syrien jetzt sofort in ihre zerstörte Heimat zurückzuschicken. „Jemand, der vor den Trümmern eines Krieges steht, sein Erschrecken äußert und sich selbst laut fragt, kann man darin wohnen – diesem Erschrecken kann man auch mal eine Weile Raum lassen“, sagte Steinmeier während seines Besuches in Ghana.