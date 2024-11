Bürgerkrieg: Aktivisten: Syrische Rebellen kontrollieren große Teile Aleppos

Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad gerät im Nordwesten des Landes überraschend in die Defensive. Wendet sich das Blatt nun in dem jahrelangen Bürgerkrieg?

Große Teile der syrischen Stadt Aleppo sind nach Einschätzung von Aktivisten inzwischen unter der Kontrolle von Rebellen. Das sagte Rami Abdel Rahman, der Leiter der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte der dpa. Die Organisation bezieht ihre Informationen von einem Netz aus Informanten vor Ort.

Eine Allianz von Aufständischen unter der Führung der Islamistenorganisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS) hatte in dieser Woche bei einer Offensive im Nordwesten des Landes überraschend große Gebietsgewinne verzeichnet. Die Regierungstruppen und ihre Verbündeten gerieten im Umland der Städte Idlib und Aleppo unter Druck.

Gefechtslärm und Explosionen

Am Freitag erreichten die Gefechte den Stadtrand der Millionenmetropole Aleppo. Augenzeugen zufolge waren in der Stadt Gefechtslärm und Explosionen zu hören. Im westlichen Teil der Stadt wurden Rebellen auf Fahrzeugen beobachtet. Die syrische Staatsagentur Sana meldete, es habe Festnahmen von Terroristen gegeben, die sich in Aleppo gefilmt hätten, um den Eindruck zu erwecken, sie seien in Kontrolle.

Videos, die auf sozialen Medien kursierten, und angeblich Rebellen in verschiedenen Teilen der Stadt und öffentlichen Gebäuden zeigten, zeichneten jedoch ein anderes Bild. Nach Augenzeugenberichten verließen die Regierungstruppen teilweise ihre Stellungen.

Berichten zufolge zieht die Regierung Truppen im Osten der Stadt für einen Gegenschlag zusammen. Sollte Aleppo dauerhaft an die Aufständischen fallen, wäre das ein herber Schlag für Präsident Baschar al-Assad, der seine Macht mit Hilfe russischer und iranischer Unterstützung in den vergangenen Jahren wieder festigen konnte.

Tausende Menschen bereits auf der Flucht

HTS-Anführer Abu Mohammed al-Dscholani wies seine Kämpfer einer Mitteilung zufolge an, keine Zerstörung in der Stadt anzurichten und Zivilisten keinen Schaden zuzufügen. Nach Angaben eines dpa-Reporters vor Ort sind bereits Tausende Menschen auf der Flucht in ländliche Gebiete oder andere Städte. Die Rebellenallianz verhängte nach eigenen Angaben eine Ausgangssperre in der Stadt bis 8 Uhr morgens am Samstag.

Aleppo war in den ersten Jahren des syrischen Bürgerkriegs stark umkämpft und wurde schwer verwüstet. 2016 wurden die Aufständischen vom syrischen Militär und seinen Verbündeten gewaltsam aus dem östlichen Teil der Stadt vertrieben. Die Schlacht um Aleppo galt als eine der schlimmsten in dem seit 2011 andauerndem Bürgerkrieg in Syrien.