Bürgerinitiative Schanzacker: Innenminister Strobl spricht drei Stunden mit Lea-Gegnern aus Asperg und Tamm

Immer wieder versucht die Bürgerinitiative mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Mit Strobl war nun ein echtes Schwergewicht zu Besuch – und er kam nicht allein.
Nach dem Gespräch mit Justizministerin Marion Gentges vor eineinhalb Jahren hatte die Bürgerinitiative gegen die Bebauung des Schanzackers diese Woche erneut prominenten Besuch. Am Montagabend war Baden-Württembergs Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) bei der Bürgerinitiative „Gemeinsam gegen LEA Tamm-Asperg“ (BI) zu Gast. Rund 20 Mitglieder der Initiative, die sich gegen die Bebauung des sogenannten Schanzackers engagieren, kamen zu dem nichtöffentlichen Gespräch zusammen. Pressevertreter waren auf Wunsch des Ministers nicht eingeladen.