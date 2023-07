1 Ein paar Jahre steht sie noch, dann wird die ins Alter gekommene Grundschule am Darmsheimer Birkleweg Geschichte sein. Foto: /Archiv/Thomas Bischof

Die Bürgerinfo zur Schulentwicklung in Darmsheim hat am Freitagabend 30 Interessierte angezogen. Eine Prognose sagt, dass die Grundschule am Birkleweg stabil dreizügig werden wird – und auf dem Rappenbaumareal richtig aufgehoben ist.









Was passiert mit der leer stehenden Rappenbaumschule zwischen Dagersheim und Darmsheim? Diese Frage bewegt Bürgerschaft und Lokalpolitik seit vielen Jahren. Nach und nach hat sich eine Lösung entwickelt. So soll die Darmsheimer Grundschule im Birkleweg an den Rappenbaum verlegt werden – dafür muss dort aber erst der Abriss samt Neubau erfolgen. Die Bürgerinformationsveranstaltung zur Schulentwicklung in Darmsheim am Freitagabend hat diesbezüglich keine Neuerung gebracht. Sie hat nur noch einmal bekräftigt, dass es soweit kommen soll. Wann genau – das wagt aber momentan niemand präzise zu sagen.