Bürgerhaus in Rommelshausen: Neues Café in Kernen: Vita a Roma bietet italienisches Eis und Pinsa

Das Vita a Roma hat in Rommelshausen eröffnet. Vater Antonio Vita und Sohn Marco möchten sich in ihrem Café durch Qualität auszeichnen. Besonders sind vor allem die Pinsa und das Eis.
Es ist der Eröffnungstag. Eine Eissorte fehlt noch, damit die Vitrine voll ist. Gelatiere Maurizio Poloni ist zu Gast und macht spontan noch eine tropische Creme. „Fand ich schon krass“, erinnert sich Marco Vita. Zusammen mit seinem Vater Antonio Vita ist er Inhaber des Café Vita a Roma, dem Nachfolger des Café Merlin in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) . Dessen laufende Kosten waren dem Betreiber-Paar zu hoch geworden .