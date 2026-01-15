Bürgergeld: Jetzt sind die Jobcenter gefordert

1 Funktioniert die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Jobs künftig besser? Foto: epd

Das Bürgergeld wird bald zur neuen Grundsicherung. Die künftigen Regeln ermöglichen Konsequenz – und erfordern Fingerspitzengefühl, meint Tobias Peter.











Aus Hartz IV wurde das Bürgergeld – und das soll nun zur neuen Grundsicherung werden. Die Unterschiede zwischen allen drei Konzepten sind geringer, als es die oft erbittert geführte öffentliche Debatte vermuten lässt. Der Rat an Schwarz-Rot kann nur sein: Die Koalition sollte die Reform, um die sie so lange gerungen hat, jetzt zügig und ohne weitere Streitigkeiten im Bundestag beschließen. Das bedeutet für die SPD: Sie muss jetzt – auch wenn die Gesetzesänderung manchem in der Partei schwerfällt – zu dem stehen, worauf sie sich mit der Union geeinigt hat.