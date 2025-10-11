Bürgergeld im Südwesten: Verweigerer sind die absolute Minderheit

Die Bundesregierung verschärft bei der Neuen Grundsicherung die Sanktionen für Bürgergeld-Empfänger. Leistungsminderungen sind in Baden-Württemberg bisher die Ausnahme.
Mehr Mitwirkungspflichten – schärfere Sanktionen. Auf diesen Nenner haben sich Union und SPD bei der Neuen Grundsicherung für Arbeitsuchenende verständigt. Wie sieht die Praxis der Jobcenter aus? Zum Umgang mit dem Bürgergeld liefern aktuelle Zahlen und Einschätzungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Baden-Württemberg einen Überblick.