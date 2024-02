1 Das Geld wird monatlich im Voraus bezahlt. Foto: Dueringerto / shutterstock.com

Wir verraten Ihnen, wann das Bürgergeld für den März 2024 ausbezahlt wird und wann die nächsten Auszahlungstermine anstehen.











Das Bürgergeld für den März 2024 wird spätestens am 29. Februar überwiesen, sodass es am Freitag, dem 01. März, auf dem Konto der Empfänger eingeht. Das Geld für den Februar wurde am 31. Januar überwiesen. Die nächsten Auszahlungstermine fallen dann auf den 29. März, 30. April und 31. Mai.