Millionen Menschen in Deutschland sind auf das Bürgergeld angewiesen. Viele fragen sich aktuell: Wann kommt das Geld im Juni 2025? Der Grund für die Unsicherheit: Der Monatswechsel fällt diesmal auf ein verlängertes Wochenende mit einem Feiertag und einem Samstag – also keine regulären Bankarbeitstage.

Auszahlung Bürgergeld Juni 2025

Die gute Nachricht vorweg: Das Bürgergeld für Juni 2025 wird voraussichtlich am Freitag, den 30. Mai 2025, überwiesen. Damit sollte das Geld bei vielen Empfängerinnen und Empfängern spätestens am Montag, 2. Juni 2025, auf dem Konto sein. Hintergrund ist die Regel, dass das Jobcenter die Leistung immer im Voraus für den Folgemonat auszahlt – meist am letzten Bankarbeitstag des Vormonats, damit es zum ersten Werktag des jeweiligen Monats auf dem Konto ist.

Weil der 31. Mai ein Samstag und damit kein Bankarbeitstag ist, erfolgt die Überweisung schon einen Tag früher.

Kein Geld auf dem Konto? Das kann man tun

Trotz der rechtzeitigen Überweisung kann es sein, dass das Bürgergeld nicht pünktlich auf dem Konto erscheint. Mögliche Gründe:

Verzögerungen bei der Bank

Technische Probleme bei der Überweisung

Ein abgelaufener Bewilligungszeitraum

Wer bis Montagabend, 2. Juni 2025, keinen Zahlungseingang feststellen kann, sollte zunächst den Kontoauszug prüfen und sich dann an die eigene Bank oder das zuständige Jobcenter wenden. Dort lässt sich klären, ob die Zahlung ordnungsgemäß beauftragt wurde oder ob Unterlagen fehlen.

Nächste Auszahlungstermine im Überblick

Die Auszahlungstermine für das gesamte Jahr 2025 stehen bereits fest. Für Bürgergeld-Empfänger ist besonders der nächste relevante Termin wichtig:

Juni 2025: Auszahlung am Freitag, den 30.05.2025

Juli 2025: Auszahlung am Montag, den 30.06.2025

August 2025: Auszahlung am Donnerstag, den 31.07.2025

Das Bürgergeld wird nicht automatisch dauerhaft gezahlt. Mit dem Bewilligungsbescheid ist auch immer ein Zeitraum vermerkt – in der Regel zwölf Monate. Läuft dieser aus, muss rechtzeitig ein Weiterbewilligungsantrag gestellt werden, sonst droht eine Zahlungslücke.