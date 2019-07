7 Die Esslinger Vereine und Gruppierungen präsentieren sich mit Showeinlagen beim Bürgerfest. Foto: Michael Steinert

Beim Bürgerfest feiern die Esslinger ihre Gemeinschaft. Vereine, Institutionen und Bands präsentieren sich in der Innenstadt mit Ständen, Essen und Darbietungen. In diesem Jahr gibt’s es auch einige Neuheiten.

Esslingen - Das Bürgerfest hat am Samstag begonnen und die Esslinger Innenstadt mit zahlreichen Besuchern in Feierlaune versetzt. Beim voll gepackten Showprogramm der rund 50 Vereine auf dem Markt- und Rathausplatz sowie am Kesselwasen gab es von 11 Uhr morgens an Tänze und Vorführungen zu sehen, beim Flohmarkt in der Altstadt konnte gestöbert werden. Rund herum lockten die Essensstände der Vereine mit internationalen und schwäbischen Leckereien. Im Maille-Park ging es unter anderem bei der Rettungshundestaffel wieder tierisch zu. Ganz neu in diesem Jahr waren die naturwissenschaftlichen Stände auf der Experimentiermeile für Kinder vor dem Amtsgericht an der Ritterstraße.

Premiere feierte auch die schwimmende Stadtinszenierung des Straßenkunstfestivals Esslingen am Kesselwasen. Passend zum Bürgerfest wurde hier die Esslinger Stadtgeschichte mit artistischer Begleitung am Tuch vorgetragen.

Eindrücke von der Inszenierung und dem Bürgerfest gibt’s im Video:

Am Sonntag geht das Bürgerfest weiter, hier können sich Freizeitsportler beim City-Lauf der Esslinger Zeitung durch die Innenstadt messen. Der Hauptlauf startet um 11 Uhr.