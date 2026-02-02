Die Bürger in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) haben am Sonntag für Windräder und PV-Anlage gestimmt. Zwischen den Teilorten gab es dabei teilweise große Unterschiede.
Die Sachsenheimer haben entschieden: Der „Energiepark Alleenfeld“ zwischen Hohenhaslach und Kleinsachsenheim soll so gebaut werden, wie es der Gemeinderat ursprünglich beschlossen hatte. Vier Windräder und eine Freiflächen-PV-Anlage sollen dort entstehen. Im Bürgerentscheid stimmten jeweils rund 3500 Bürger für Windräder und Solaranlage, demgegenüber standen je rund 3000 Gegenstimmen.