1 In unmittelbarer Nähe zur Auffahrt von Mundelsheim auf die A 81 soll das neue Gewerbegebiet Benzäcker entstehen. Foto: Werner Kuhnle

Freude beim Verband Region Stuttgart über das Bürgervotum: Zwischen Mundelsheim und der A 81 soll das neue Gewerbegebiet Benzäcker entstehen. Nun geht es darum, die für das Gewerbegebiet benötigten Grundstücke zu erwerben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Erleichterung ist bei allen Verantwortlichen in der Region deutlich zu spüren. Denn beim Bürgerentscheid in Mundelsheim haben sich die Wahlberechtigten für die Ausweisung eines Gewerbe- und Innovationsparks ausgesprochen, obwohl nicht bekannt war, welche Unternehmen Interesse an Flächen im rund 20 Hektar großen, nahe der A 81 liegenden Areal Benzäcker haben werden. Zuletzt waren ähnliche Bemühungen im Kreis Göppingen und am Hungerberg bei Dettingen (Kreis Esslingen) deutlich gescheitert.