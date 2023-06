1 Das rund 20 Hektar große Areal, auf dem Gewerbe angesiedelt werden soll, liegt zwischen der Obsthalle und der Autobahn. Foto: Werner Kuhnle

Die Reaktionen nach dem Bürgerentscheid zum Gewerbegebiet Benzäcker in Mundelsheim sind geprägt von großen Hoffnungen auf einen zukunftsträchtigen Innovationsstandort. Es wird jedoch auch angemahnt, die naturschutzrechtlichen Belange nicht außer Acht zu lassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als gereizt beschreibt Mundelsheims Bürgermeister Boris Seitz die Stimmung im Ort in den vergangenen zehn Tagen. Durch den Bürgerentscheid zum Gewerbegebiet Benzäcker sei ein Riss durch die Gemeinde gegangen, erklärte er am Sonntagabend, als er das Ergebnis der Abstimmung in der Käsberghalle verkündete. 57 Prozent der Einwohner hatten für das Gewerbegebiet gestimmt. Jetzt gilt es, die Wogen zu glätten, aber Seitz ist zuversichtlich. „Ich denke, dass wir die Lage in den Griff bekommen. Wichtig ist, dass wir alle wieder normal miteinander umgehen können“, sagt er am Montag und spricht damit auch Manfred Michel aus dem Herzen.