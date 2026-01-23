Bürgerbüros Stuttgart: Endlich Besserung in den Bürgerbüros?

In Plieningen und Sillenbuch können Bürgerbüro-Termine nun online gebucht werden. Unsere Daten zeigen, ob das überhaupt ein Problem löst – und wie es in den großen Bürgerbüros aussieht.
Große Bürgerbüros wie Bad Cannstatt oder Mitte bieten es bereits an, nun auch Plieningen und Sillenbuch: Nun können auch in den beiden kleineren Bürgerbüros Termine online gebucht werden. Damit muss man in zehn der insgesamt zwanzig Bürgerbüros nicht mehr auf eine Wartemarke hoffen, sondern kommt sicher dran – wenn man einen Termin bekommt.