Warteschlangen in Bürgerbüros Warum es in kleinen Orten besser als in Stuttgart läuft

Seit Wochen stehen die Bürgerbüros in Stuttgart und auch in Esslingen in der Kritik. Mehrere Stunden Anstehen ist zur Regel geworden. Woran liegt es, dass in kleineren Städten so vieles besser läuft? Eine Spurensuche in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg).