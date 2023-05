1 Berufstätige würden gerne am Abend auf dem Markt einkaufen. Foto: Anne Rheingans (Archiv)

Die vier großen Pinnwände in der Festhalle im K in Kornwestheim waren sehr schnell voll mit weißen, grünen und roten Kärtchen. Parallel wurde viel diskutiert mit Mitarbeitern der Stadt und der CIMA Beratungs-und Management GmbH zu den Bereichen Events und Veranstaltungen, Aufenthaltsqualität sowie Mobilität und Erreichbarkeit. Es war ein lebendiger Austausch bei der Bürgerbeteiligung, für die sich 113 Teilnehmende angemeldet hatten. Ziel der Stadtverwaltung ist es, in einem mehrstufigen Prozess ein neues, identitätsstiftendes Profil für Kornwestwestheim zu entwickeln.