Bürgerbeteiligung in Gerlingen: „Demokratie muss man erleben“ – Eine Gruppe macht Mut zum Mitmachen

Eine neue Initiative in Gerlingen will Menschen animieren, die Politik mitzugestalten. Die Agendagruppe bietet nicht nur Einblicke in Entscheidungsprozesse, sagt Ulrike Stegmaier.
Die Kita wird teurer, Jahr für Jahr steigen die Gebühren an. Man kann darüber lamentieren und über die, die das beschlossen haben, erbost sein. Oder man kann sich zusammensetzen und ein Konzept überlegen, wie es auch anders gehen könnte, ohne die Stadt deshalb in Finanzierungsschwierigkeiten zu bringen. Ein anderes, übergeordnetes Beispiel: Die Gesellschaft kann zuschauen, wie sich Menschen von der Demokratie abwenden. Oder sie kann dafür einstehen, die Demokratie zu stärken. Ulrike Stegmaier wirbt grundsätzlich dafür, sich einzubringen.