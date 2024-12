Bürgerbeteiligung: Ein Vorgeschmack auf die Gartenschau: Der Pulverturm in Vaihingen leuchtet

1 Licht an. Die Fenster des Pulverturms, das Wahrzeichen in Vaihingen an der Enz, leuchten zum ersten Mal in der Weihnachtszeit. Foto: Simon Granville

Die Fenster des Pulverturms in Vaihingen (Kreis Ludwigsburg) strahlen von innen und bringen den Turm erstmals zum Leuchten. Dafür haben sich Bürger der Stadt eingesetzt.











2029 soll die Gartenschau in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) stattfinden. Die Flächen an der Enz sollen dabei eine „zentrale Rolle“ spielen, so die Stadtverwaltung. Am Fluss liegt auch der Pulverturm. Ein massiver Eckturm, der früher einmal die Stadt vor Angriffen schützen sollte und auch schon als Obdachlosenasyl, Waschhaus, Gefängnis und Schlachthaus diente, lässt die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg wissen.