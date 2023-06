1 Die Stadtverwaltung wünscht sich mit einer Namensänderung „Ruhe für die Schulgemeinschaft“ in Oßweil. Foto: Simon Granville

Bei der Diskussion, ob die Grundschule in Oßweil nach dem Heimatdichter benannt bleibt, ist jetzt eine Bürgerbefragung im Gespräch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Mit Spannung war die Sitzung des Ludwigsburger Ausschusses für Bildung und Soziales erwartet worden, sollte in ihm doch so etwas wie eine Vorentscheidung fallen, ob die August-Lämmle-Grundschule in Oßweil ihren Namen behält oder nicht. Davon war man aber weit entfernt: Das Gremium stimmte letztlich gar nicht ab und sprach somit keine Empfehlung an den Gemeinderat aus. Der wird den Punkt am kommenden Mittwoch beraten – und vermutlich noch einmal alle Pros und Contras gegenüberstellen.