Mit 40 Millionen Euro will Esslingen in den kommenden Jahren den Haushalt entlasten - das heißt entweder sparen oder die Bürger stärker belasten. Das sind die dicksten Posten.

Möglicherweise wird es in Esslingen in den kommenden Jahren etwas weniger lustig, denn das große Sparen steht an. Dabei gibt es kleine Positionen wie der Blumenschmuck am Rathaus - wo sich bereits private Spender gefunden haben, die den Wegfall wegfallen lassen wollen - und große Positionen, etwa beim Erhalten von Straßen. Auch die Kultur muss bluten. Die größte Zeche bezahlen aber die Bewohner Esslingen selbst - und das unmittelbar.

Gewerbesteuer in Esslingen Eine Erhöhung der Gewerbesteuer soll fast sechs Millionen Euro in das schmale Stadtsäckel spülen. Das ist die Reaktion auf deutlich geringere Einnahmen.Man kann sogar sagen, dass der drastische Rückgang der Gewerbesteuern Auslöser der Finanzkrise der Stadt ist. Ursprünglich hatte man im Rathaus mit je 94 Millionen Euro Gewerbesteuer-Einnahmen für 2026 und 2027 gerechnet. Doch im Januar wurde bekannt, dass die Stadt mit 36 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern rechnen muss.

Im Februar folgte ein weiterer Schock: Die Stadt verkündete, dass sie Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von 24,4 Millionen Euro für das Jahr 2025 zurückzahlen muss. Die Erhöhung kann diesen Ausfall nur in geringem Maß kompensieren, dennoch birgt sie auch eine Gefahr. Esslinger wird weniger attraktiv für Unternehmen.

Grundsteuer in Esslingen: Erhöhung belastet Esslinger Bürger

Von der Erhöhung der Grundsteuer erhofft sich die Stadt Mehreinnahmen von 1,5 Millionen Euro. Das betrifft alle, die ein eigenes Haus oder ein Grundstück haben sowie Mieter, die ihre Miete selber zahlen müssen. Letztlich verteuert sich damit für die Betroffenen das Leben in der Stadt, ohne irgendetwas zurückzubekommen, was man in der Hand halten könnte. Die Folge: Das Geld wird an anderer Stelle eingespart. Wenn die Stadt Glück hat, im Online-Handel, wenn sie Pech hat, im lokalen Handel und in der Gastronomie.

Vergnügungssteuer in Esslingen geht nach oben

Apropos Ausgehen in der Stadt: Erhöht werden soll auch die Vergnügungssteuer, die unter anderem auf Spielgeräte erhoben wird. Wer also gerne sein Geld verzockt, muss künftig noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Fast eine Million Euro erhofft sich die Stadt durch die Erhöhung. In Spielhallen verdient die Stadt derzeit 25 Prozent am Einspielergebnis - das will sie um vier Prozentpunkte auf 29 Prozent erhöhen.

Mehr Blitzer in Esslingen sollen höhere Einnahmen bringen

Einnahmen in Höhe von fast 700.000 Euro erhofft sich Esslingen von Fahrern, die zu schnell unterwegs sind und in eine Blitzerfalle geraten. Paradoxerweise werden die Einnahmen zwar als solche ausgewiesen, aber anders bezeichnet, nämlich als „Stärkung der Verkehrssicherheit“. Letztlich geht es aber zumindest im Zusammenhang der Sparliste beim Einsatz von noch mehr Blitzern darum, die Einnahmen zu erhöhen. Dabei gilt Esslingen bereits heute als „Blitzerhochburg“ in Baden-Württemberg.

Ein fast schon legendärer Blitzer zwischen Esslingen und Altbach/Deizisau geduldig bei der Arbeit: Er muss nur warten, zu schnelle Autofahrer kommen immer vorbei. Foto: Roberto Bulgrin

Einsparungen bei Straßen und Wegen in Esslingen

Es wird mehr geblitzt, dafür werden die Straßen schlechter. Denn gleichzeitig ist vorgesehen, in etwa die selbe Summe wie bei den Unterhaltungsmaßnahmen auch bei Straßen, Geh- und Wirtschaftswegen einzusparen. Dabei betont die Stadt, die Sanierungsmaßnahmen würden zwar reduziert, die Verkehrssicherheit als Pflichtaufgabe werde aber gewährleistet. Es geht also um „Unterhaltungsmaßnahmen, die über das rechtlich erforderliche Maß hinausgehen“, die künftig nur noch in „deutlich reduziertem Umfang durchgeführt werden“.

Geringeres Angebot bei Kitas in Esslingen

Unter den Sparzielen sticht eines besonders hervor: 4,7 Millionen Euro an Einsparungen erhofft sich die Stadt durch die „Anpassungen des Angebots“ in den Esslinger Kindertageseinrichtungen. Gespart werden soll unter anderem an Personal- und Sachkosten. Zudem sollen fünf eingruppige Kindergärten in den Stadtteilen Sulzgries, Berkheim, Serach und Sirnau geschlossen werden.

Dagegen gibt es bereits Proteste. „Vielen betroffenen Kindern fehlt durch die lange Wartezeit ohnehin schon ein ganzes Jahr voller sozialer Kontakte und frühkindlicher Bildung“, heißt es in einem Protestbrief. Ein Kita-Wechsel würde eingespielte Teams und Freundschaften zerschlagen.

Einsparungen bei der Schulkindbetreuung in Esslingen

Noch einmal Kinder: Etwa anderthalb Millionen Euro will die Stadt bei der Schulkindbetreuung einsparen. Unter anderem sollen die Gruppengrößen überprüft werden. Der Gedanke dahinter: Größere Gruppen, weniger Betreuer. Ob die Betreuung einer größeren Gruppe für die Betreuer mehr Arbeit und Stress bedeutet, ist eine andere Frage, die in dem Zahlenwerk der Haushaltsplanung nicht erfasst wird.

Unsere Empfehlung für Sie Neubau in Esslingen 100 Millionen Euro Fördergelder für das Klinikum – was dafür entsteht Die Neubauprojekte des Esslinger Krankenhauses fördert das Land Baden-Württemberg. Insgesamt plant die Stadt als Träger insgesamt sogar 200 Millionen Euro an Investitionen.

Weniger Geld für Kunst und Kultur in Esslingen

Auch Kunst und Kultur müssen bluten - oder besser gesagt die geförderte Kultur. Einige Beispiele: In der Bücherei wird das Veranstaltungsangebot für Erwachsene „angepasst“, wie es im Verwaltungsdeutsch etwas beschönigend ausgedrückt wird. Und wenn es heißt: „Die Beschaffung neuer Medien wird künftig stärker an dem veränderten digitalen Nutzungsverhalten ausgerichtet“, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass künftig weniger Papierausgaben eingekauft werden. Mehr als eine halbe Million Euro sollen hier eingespart werden.

Weitere 600.000 Euro kommen hinzu in der Musik- und Kulturpflege, indem die sonst regelmäßigen Erhöhungen und Inflationsanpassungen ausgesetzt werden, was bei steigenden Preisen einer Kürzung gleichkommt. Und noch einmal fast 700.000 Euro sollen bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen in Museen, Galerien und im Archiv eingespart werden.

Zuschüsse für das Klinikum Esslingen werden gekürzt

Einer der ganz großen Brocken aber sind die Kürzungen der Zuschüsse für das Klinikum Esslingen. Das beginnt schon in diesem Jahr mit knapp drei Millionen Euro, setzt sich 2028 fort mit neun Millionen Euro und geht weiter mit sechs Millionen Euro im Jahr 2029. Das alles hängt aber noch mit den Übernahmeverhandlungen zusammen, die die Stadt Esslingen mit dem Landkreis führt. Das soll 2028 passieren.

Das Klinikum Esslingen muss Kürzungen bei den Zuschüssen hinnehmen. Foto: Roberto Bulgrin

Hintergrund: Die Krankenhausversorgung ist keine gesetzliche Pflichtaufgabe der Stadt, es ist also ein gewisser Luxus oder auch ein Imageprojekt, den sich Esslingen in der Vergangenheit erlaubte. Dazu kommt, dass hier in den kommenden Jahren auch noch rund 200 Millionen Euro in die bauliche Runderneuerung des Klinikums gesteckt werden von der Stadt Esslingen, der, geht der Plan auf, in zwei Jahren das Haus gar nicht mehr gehört.