Mit 40 Millionen Euro will Esslingen in den kommenden Jahren den Haushalt entlasten - das heißt entweder sparen oder die Bürger stärker belasten. Das sind die dicksten Posten.
Möglicherweise wird es in Esslingen in den kommenden Jahren etwas weniger lustig, denn das große Sparen steht an. Dabei gibt es kleine Positionen wie der Blumenschmuck am Rathaus - wo sich bereits private Spender gefunden haben, die den Wegfall wegfallen lassen wollen - und große Positionen, etwa beim Erhalten von Straßen. Auch die Kultur muss bluten. Die größte Zeche bezahlen aber die Bewohner Esslingen selbst - und das unmittelbar.