In Stuttgarts größtem Stadtbezirk ist die Aktion Weihnachtsfreude zu Ende. Wie war die Spendenfreudigkeit für die Menschen in Not?
„Unsere Weihnachtsbaumaktion ist jetzt fast am Ende“, sagt Pfarrer Alexander Stölzle von der Stadtkirchengemeinde in Bad Cannstatt. Die meisten Wunschzettel seien abgenommen. „Wir warten aber noch auf einige Rückläufer, die sicher in den nächsten Tagen eintreffen werden. Am Dienstag können die Einrichtungen dann noch ein letztes Mal die Geschenke vor Weihnachten abholen.“ In diesem Jahr seien ebenfalls wieder rund 1000 Wünsche von Bedürftigen erfüllt worden. „Die Spendenbereitschaft war wieder enorm“, freut sich der Pfarrer, sowohl privat als auch von den Institutionen. „Die Volksbank hat 2500 Euro gespendet“, so Stölzle.