BSW will im November Landesverband in Bayern gründen

1 Die Partei um Sahra Wagenknecht will im November einen BSW-Landesverband gründen. (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Bei der Europawahl holte das Bündnis Sahra Wagenknecht in Bayern 3,8 Prozent der Stimmen. Bald soll ein Landesverband gegründet werden.











Link kopiert



Am 16. November will sich in Ingolstadt der bayerische Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) gründen. Dies kündigte der langjährige Linken-Spitzenfunktionär und Vize-Vorsitzende der BSW-Gruppe im Bundestag, Klaus Ernst, in der „Augsburger Allgemeinen“ an. Die Namensgeberin der Partei, Sahra Wagenknecht, wird dazu Ernst zufolge aber nicht erwartet.