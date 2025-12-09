Bündnis mit extremen Partnern: Rechtspopulist Babis ist neuer Regierungschef in Tschechien

1 Der tschechische Milliardär und Gründer der Partei ANO, Andrej Babis, wird zum zweiten Mal Regierungschef. (Archivbild) Foto: Michael Heitmann/dpa

Prag - Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl hat Tschechien mit dem Milliardär Andrej Babis einen neuen rechtspopulistischen Regierungschef. Präsident Petr Pavel vereidigte den 71-Jährigen in einer feierlichen Zeremonie auf der Prager Burg. Babis hat eine Koalition mit zwei Parteien am äußersten rechten Rand gebildet, der Autofahrerpartei Motoristen und der migrationsfeindlichen Freiheit und direkte Demokratie (SPD).