Eine pinkfarbene Bank hat vor der Bundestagswahl in Waiblingen zu Gesprächen über Demokratie eingeladen. Jetzt kommt sie wieder ans Licht – ergänzt durch einen Bildband.
Mit einer pinkfarbenen Bank hat das Bündnis für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) vor der Bundestagswahl im Februar für die Demokratie geworben. Die Bank wanderte dazu kreuz und quer durch die Stadt, stand beispielsweise auf dem Wochenmarkt und vor der Michaelskirche, aber auch im Puppentheater, einer Fahrradwerkstatt oder auf einer Ziegenweide.