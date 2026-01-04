Bülent Ceylan: Der Rocker aus der Kurpfalz wird 50

Er liebt Heavy Metal, spricht breitestes "Monnemerisch" und füllt Arenen: Zum 50. Geburtstag blickt Bülent Ceylan auf eine Karriere voller Gegensätze. Wie der Mannheimer Erwartungen brach, Haltung zeigte - und damit Millionen berührte.
Er trägt lange Haare. Er liebt Heavy Metal. Und er steht regelmäßig auf großen Bühnen, die sonst Gitarrenriffs und Headbanging vorbehalten sind. Ob Machos oder Mütter, schräge Zeitgenossen oder Sensibelchen - sein Millionenpublikum unterhält und berührt Bülent Ceylan mit Alltagsbeobachtungen. Und die sind oft leiser als erwartet. Heute wird der Comedian und Musiker 50 Jahre alt. Anlass genug, auf die Karriere eines der berühmtesten Söhne Mannheims zurückzublicken. Denn kaum ein deutscher Künstler vereint so viele Gegensätze - und hat daraus so konsequent Erfolg gemacht.