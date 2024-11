Bühnen-Comeback: Linkin Park spielen vier Konzerte in Deutschland

1 Linkin Park kommen für vier Auftritte nach Deutschland. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Lange mussten Fans warten, jetzt gehen Linkin Park mit neuer Musik auf Welttour. Im kommenden Jahr will die Rockband auch vier deutsche Städte besuchen.











Berlin - Die US-Band Linkin Park kommt 2025 für vier Konzerte nach Deutschland. Im Juni und Juli seien Shows in Hannover (16.06.), Berlin (18.06.), Düsseldorf (01.07.) und Frankfurt am Main (08.07.) geplant, kündigte das Sextett auf Instagram an. Die Band, die mit Hits wie "Numb" und "In the End" weltweit erfolgreich war, will ihr Bühnen-Comeback nach mehrjähriger Pause mit einer großen Welttour feiern. Die Konzertreise soll im Januar in Mexiko beginnen und im November in Brasilien enden.

Nach dem tragischen Tod des Frontmanns Chester Bennington, der sich im Jahr 2017 das Leben genommen hatte, war es lange still um Linkin Park. Vor rund zwei Monaten meldete sich die Band dann überraschend zurück - mit Emily Armstrong als neuer Sängerin und Colin Brittain als neuem Schlagzeuger. Lesen Sie auch Seitdem hält die Begeisterung der Fans an: Der neue Song "The Emptiness Machine" steht seit neun Wochen an der Spitze der deutschen Single-Charts. Eine Mini-Tour zur Feier der Rückkehr, darunter ein Konzert in Hamburg, war in kurzer Zeit ausverkauft. Das neue Studioalbum "From Zero" erscheint am 15. November.