Bühne in Stuttgart gestürmt: Kurdische Aktivisten stören Konzert in der Liederhalle – Das sagt der Sänger
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Der kurdische Sänger Diyar Dersim ist am Samstag in der Liederhalle aufgetreten. Sein Auftritt wurden von jungen Menschen gestört. Foto: Mavin Productions

Am Samstag kam es bei dem Konzert des kurdischen Sängers Diyar Dersim in der Liederhalle zu einer kurzen Unterbrechung. Ausschnitte des Vorfalls gehen viral.

Der Ordnungsdienst der Liederhalle hatte im Mozartsaal am Samstag alle Hände voll zu tun. Während der kurdische Sänger Diyar Dersim auf der Bühne mit seiner Band Volksmusik aus der Heimat zum besten gab, fand im Publikum ein kleines Spektakel statt. Mehrfach wurden politische Flaggen geschwenkt, auf einer war der Anführer der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK Abdullah Öcalan zu sehen.

 

Der Ordnungsdienst wurde laut Auskunft der Liederhalle während des Konzerts von den Veranstaltern darum gebeten, die Fahnen entfernen zu lassen. „Den Verantwortlichen war es wichtig zu zeigen, dass das Konzert keine politische, sondern eine kulturelle Veranstaltung ist“, sagt Meike Poweleit auf Nachfrage. Sie ist die Leiterin der Liederhalle. Einige Zuschauer seien daraufhin mehrfach gebeten worden, die Fahnen zu entfernen. Andere Banner mussten demnach vorläufig konfisziert werden.

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Gegen Ende des Konzerts kommt es dann zur Eskalation. Ein junger Mann will sich offensichtlich nichts mehr verbieten lassen und steigt zu den Musikern auf die Bühne. Er trägt ein enges weißes T-shirt mit der Aufschrift Kurdistan und hat eine Flagge in der Hand, die er dem Sänger um die Schultern legt. Dersim kriegt noch liebevoll einen Kuss von dem jungen Mann auf die Stirn, während er ungestört auf seiner Bağlama, einer traditionellen Laute, spielt und sein Lied weitersingt.

Kurze Unterbrechung des Konzerts

Dabei bleibt es jedoch nicht, denn die Fahne wird prompt von einer Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes entfernt und der Mann wird von der Bühne eskortiert. Daraufhin bildet sich ein kleiner Tumult im Publikum. Die Fahne wird der Mitarbeiterin offensichtlich wieder aus der Hand gerissen und ein junger Mann stellt sich erneut auf ein Podest, um sie hochzuhalten. Der Sänger unterbricht daraufhin das Konzert, um den Mann zurechtzuweisen.

Das Video, auf dem dieser Vorfall zu sehen ist, ist viral gegangen. Ausschnitte landeten unter anderem auf der Plattform des kurdischen Senders Rudaw TV. Es werden auf sozialen Netzwerken zum einen Vorwürfe laut, dass die Mitarbeiterin die kurdische Fahne beleidigt habe und gleichzeitig, dass die Veranstaltung für politische Zwecke gekapert wurde. „Wir möchten betonen, dass der Sänger selbst der Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes ein Signal gegeben hat, die Fahne wieder zu entfernen. Er hat sich zudem nach dem Konzert bei ihr für ihren Einsatz bedankt“, sagt Poweleit auf Nachfrage weiter.

Sänger Diyar Dersim missfällt der Protest

Auch Diyar Dersim äußert sich zu den Vorfällen. Er habe seit dem Stuttgarter Konzert viele Nachfragen von Nachrichtenportalen erhalten. „Ich bin traurig darüber, was das Konzert für eine Reaktion ausgelöst hat“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Speziell ein Nachrichtensender habe das Video des Konzertes so geschnitten, dass man nur sehen konnte, wie die Mitarbeiterin der Liederhalle ruppig den Schal entferne, aber nicht, wie er selbst reagiert habe. „Ich habe dem jungen Mann während des Konzertes gesagt, dass die Flagge unser aller Flagge ist. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass er sich wieder setzen und das Konzert wie alle anderen genießen soll ohne zu provozieren“, sagt Dersim weiter.

Er habe bereits während des Konzertes mitbekommen, wie eine Gruppe junger Menschen mehrfach auffällig gewesen sei. Einer von ihnen habe mehrfach versucht, auf die Bühne zu kommen und das sei ihm letztendlich auch gelungen. „Ich habe kein Problem damit, dass Flaggen gezeigt werden“, sagt Dersim. „Wir Kurden sind freiheitsliebende und auch politische sehr vielseitige Menschen.“ Mit den Veranstaltern sei aber vereinbart gewesen, dass politische Symbole auf der Bühne nicht stattfinden durften.

Das Problem sei nun, dass er seit Samstag viele negative Reaktionen bekommen habe. Aus dem Kontext gerissene Ausschnitte des Videos gehen noch immer viral. „Auf mich macht das regelrecht den Eindruck, als gebe es eine gezielte Aktion von Internet-Trollen, die das Konzert diskreditieren wollen“, sagt er. „Ich habe viele Konzerte in Deutschland schon gespielt. In anderen Städten wurden auch schon Flaggen im Publikum gezeigt. Das ist nie ein Problem gewesen“, sagt er weiter. Er hätte sich nur gewünscht, dass auch die kurdischen Nachrichtportale erst mit ihm geredet hätten, um seine Reaktion einzuholen.

Zeigen von Öcalan-Fahne kann rechtswidrig sein

Die Polizei sagt auf Nachfrage, dass bei ihnen im Rahmen der Veranstaltung keine Anzeige eingegangen ist, obwohl Beamte auch an dem Abend vor Ort gewesen seien. Problematisch kann es unter anderem werden, wenn Personen Gegen Paragraph 86 des Strafgesetzbuches verstoßen und Kennzeichen von verfassungswidrigen und terroristischen Organisationen hochhalten.

„Das Zeigen der Fahne mit dem Anführer der verbotenen Terrororganisation Abdullah Öcalan ist zunächst keine Straftat“, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. Wenn sein Bild deutlich erkennbar in Kontext mit der PKK stehe, sei dies jedoch anders. Bisher gebe es jedoch kein Anzeichen dafür, dass dieses verbotene Zeichen bei der Veranstaltung gezeigt worden sei.

 