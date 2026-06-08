Bühne in Stuttgart gestürmt: Kurdische Aktivisten stören Konzert in der Liederhalle – Das sagt der Sänger

Am Samstag kam es bei dem Konzert des kurdischen Sängers Diyar Dersim in der Liederhalle zu einer kurzen Unterbrechung. Ausschnitte des Vorfalls gehen viral.
Der Ordnungsdienst der Liederhalle hatte im Mozartsaal am Samstag alle Hände voll zu tun. Während der kurdische Sänger Diyar Dersim auf der Bühne mit seiner Band Volksmusik aus der Heimat zum besten gab, fand im Publikum ein kleines Spektakel statt. Mehrfach wurden politische Flaggen geschwenkt, auf einer war der Anführer der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK Abdullah Öcalan zu sehen.