Bühne für die Autoindustrie: München macht Weg für IAA-Fortsetzung frei

1 Die große Bühne für die Autoindustrie in der Münchner Innenstadt bei der Messe IAA Mobility gefällt nicht allen. (Archivbild) Foto: Martin Schulz/dpa

Der Münchner Stadtrat kommt einem zentralen, aber umstrittenen Wunsch des Ausrichters VDA nach. Damit werden drei weitere Ausgaben in der Stadt deutlich wahrscheinlicher.











München - Der Münchner Stadtrat macht den Weg frei für eine Fortsetzung der Automesse IAA Mobility in München in den Jahren 2027, 2029 und 2031. Das Gremium spricht sich mehrheitlich dafür aus, die umstrittenem "Open Spaces" - Ausstellungsflächen auf prominenten Plätzen in der Innenstadt - auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen und sich grundsätzlich für die drei weiteren Ausgaben auszusprechen. Die Bühne für die Autohersteller in der Innenstadt sind für die Münchner Messegesellschaft und den Autoindustrieverband VDA ein zentraler Teil des Konzepts.