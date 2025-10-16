Die Bühne 16 tritt im Theater im Spitalhof mit dem Krimi „Mord im Orientexpress“ von Agatha Christie auf.
Der Zeitungsjunge läuft durch den Bahnhof und preist die neue Ausgabe an, während der Orientexpress zur Abfahrt bereitsteht. Die Gäste kommen nach und nach, um sich vom Schaffner ihr Abteil zuweisen zu lassen. Wer würde da nicht gerne einsteigen? Allerdings verbindet man den Luxuszug auch immer mit einem hässlichen Mord. Schuld daran ist die bekannte englische Schriftstellerin Agatha Christie. Ihr Stück „Mord im Orientexpress“ führt die Theatergruppe Bühne 16 in der Bearbeitung von Ken Ludwig jetzt ab Samstag, 18. Oktober, im Theater im Spitalhof in Leonberg auf.