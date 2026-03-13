Büchertipps für den Frühling: Diese 11 Bücher solltet ihr jetzt lesen

Sonne draußen, Gefühle drinnen: Unsere Buchtipps erzählen von Freundschaft, Wut, Liebe, der Suche nach sich selbst und den Fragen, die uns nachts wach halten.

Sonne auf den Stäffele, Kaffee auf dem Marienplatz und endlich wieder ein bisschen Zeit im Park – Frühling in Stuttgart fühlt sich jedes Jahr wie ein kleiner Neustart an. Genau der richtige Moment, um ein gutes Buch einzupacken und sich irgendwo zwischen Karlshöhe, Schlossgarten und Straßencafé festzulesen. Für unsere Liste haben wir Geschichten gesammelt, die perfekt zu dieser Jahreszeit passen: mal poetisch, mal wütend, mal zum Wegsuchten. Und keine Sorge: Die richtig dicken Schinken haben wir weggelassen. Schließlich wartet draußen der Frühling.

„Dem Mond geht es gut“ von Paulina Czienskowski

Paulina Czienskowski erzählt von Freundschaft, Einsamkeit und den kleinen Momenten im Leben, die uns manchmal mehr über uns selbst verraten als große Ereignisse. In „Dem Mond geht es gut“ spürt man die Unruhe junger Menschen, die nach Nähe suchen, ohne sie immer zu finden, und die leisen Fragen, die nachts auftauchen, wenn alles still ist. Paulina Czienskowski schafft es, poetische Sätze und emotionale Intensität zu verbinden, sodass man das Buch kaum aus der Hand legen möchte. Zwischen den Zeilen findet man Reflexionen über Selbstfindung, Sehnsucht und die vielen Arten von Zusammenhalt, die manchmal so zerbrechlich wirken, aber gerade deshalb kostbar sind.

Für alle, die beim Lesen gern markieren, unterstreichen und danach ihren Freund:innen lange Sprachnachrichten schicken.

„Dem Mond geht es gut“, Aufbau Verlag, 192 Seiten

„Dream Count“ von Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichies Roman erzählt von vier Frauen, deren Leben miteinander verwoben sind, und von den Möglichkeiten, die jede Entscheidung, jeder Zufall und jedes Treffen mit sich bringen kann. In „Dream Count“ spürt man das Gewicht der eigenen Träume und die Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung. Adichie beschreibt intime Momente ebenso eindringlich wie gesellschaftliche Konflikte, sodass man beim Lesen das Gefühl hat, mitten in den Gedanken der Protagonistinnen zu stehen. Das Buch zeigt auf poetische Weise, wie wir unsere Identität formen, uns abgrenzen und doch verbinden – immer begleitet von der Frage, was wir aus unseren Möglichkeiten machen.

Für alle, die gern über Lebensentscheidungen philosophieren – bei einem Kaffee-Date, das sowieso zu lang wird.

„Dream Count“, S. Fischer, 416 Seiten

„Liebe Jorinde“ von Mareike Fallwickel

Mareike Fallwickel erzählt in „Liebe Jorinde“ von Frauenfreundschaften, Verletzlichkeit und dem Mut, den eigenen Weg zu gehen. Der Roman ist intensiv, klug und manchmal schmerzhaft ehrlich, ohne dabei Hoffnung oder Humor zu verlieren. Fallwickel beschreibt, wie Menschen einander auffangen, unterstützen und doch gleichzeitig herausfordern. Jede Seite ist durchzogen von der Idee, dass Freundschaft und Liebe auch in schwierigen Zeiten möglich sind – und dass wir alle daran wachsen können, wenn wir uns gegenseitig halten.

Für alle, die Bücher mögen, die gleichzeitig Mut machen und ein kleines bisschen das Herz zerreißen.

„Liebe Jorinde“, Kjona Verlag, 80 Seiten

„Liebe ist gewaltig“ von Claudia Schumacher

Claudia Schumacher erzählt von einer jungen Frau, die in einer scheinbar perfekten, aber gewalttätigen Familie aufwächst. „Liebe ist gewaltig“ ist ein Roman voller Wut, Schmerz und dem unbedingten Überlebenswillen seiner Protagonistin Juli. Die Sprache ist direkt, manchmal erschütternd, und führt euch mitten hinein in Julis Innenwelt. Man leidet, man zittert, man staunt und am Ende steht das Gefühl, dass Selbstbestimmung, Mut und Stärke möglich sind, auch wenn sie einen hohen Preis haben.

Für alle, die lesen wollen, was echte Stärke bedeutet – selbst wenn es wehtut.

„Liebe ist gewaltig“, dtv, 376 Seiten

„Sonnenhang“ von Kathrin Weßling

In „Sonnenhang“ begegnet man Menschen, die nach Verlust, Umbrüchen und neuen Chancen suchen. Kathrin Weßling zeigt, wie Freundschaft und Begegnungen unser Leben verändern, oft an den unerwartetsten Orten. Wärme, Traurigkeit und Hoffnung durchziehen den Roman gleichermaßen, während die Protagonistin lernt, wieder an die kleinen Wunder des Alltags zu glauben. Jede Seite ist gefüllt mit feinen Beobachtungen über Nähe, Abstand und die Art, wie Menschen sich gegenseitig auffangen können.

Für alle, die glauben, dass Freundschaft und Sinn dort entstehen, wo das Leben eigentlich stillzustehen scheint.

„Sonnenhang“, Rowohlt Verlag, 22 Seiten

„Dreimeterdreißig“ von Jaqueline Scheiber

Ein Roman über Nähe, Distanz und die kleinen Schritte, die wir aufeinander zu gehen müssen, um wirklich verstanden zu werden. Hier geht es nicht nur um physische Distanz, sondern um emotionale Barrieren, die überwunden werden wollen.

Für alle, die mal wieder ordentlich heulen wollen und Lust haben auf Sätze, die ins Museum gehören.

„Dreimeterdreißig“, Leykam, 240 Seiten

„Wenn wir lächeln“ von Mascha Unterlehberg

„Wenn wir lächeln“ von Mascha Unterlehberg beginnt mit einem Schockmoment: Anto springt von einer Brücke in die Ruhr – und ihre Freundin Jara bleibt zurück. Der Roman blickt auf ihre intensive Jugendfreundschaft im Ruhrgebiet zurück, geprägt von Wut, Loyalität und dem Gefühl, gemeinsam gegen eine bedrohliche Welt bestehen zu müssen. Mascha Unterlehberg erzählt rau, fragmentarisch und nah an den Emotionen ihrer Figuren. Besonders eindrücklich ist, wie zärtlich und zugleich zerstörerisch diese Freundschaft sein kann. Ein Debüt, das zeigt, wie prägend Jugend, Angst und Zusammenhalt sein können.

Für alle, die beim Lesen gern ein warmes Lächeln im Herzen behalten und gerade vielleicht ein bisschen allein sind.

„Wenn wir lächeln“, DuMont, 256 Seiten

„Im Leben nebenan“ von Anne Sauer

Anne Sauer zeigt zwei Lebensentwürfe parallel: das Leben mit Kind und das ohne. Man begleitet die Protagonistinnen beim Ringen mit gesellschaftlichen Erwartungen, persönlichen Wünschen und der Suche nach dem eigenen Ich. „Im Leben nebenan“ ist humorvoll, ehrlich und tiefgründig zugleich – ein Buch über Entscheidungen, Freundschaft und Selbstfindung.

Für alle, die wissen wollen, wie das Leben neben dem eigenen Leben aussehen könnte.

„Im Leben nebenan“, dtv, 272 Seiten

„Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken“ von Sarah Lorenz

Ein Buch über Einsamkeit, Verlust und die kleinen Wunder, die uns im Leben retten können. Sarah Lorenz erzählt von Protagonist:innen, die sich selbst und einander suchen, mit Humor, Wärme und verletzlicher Tiefe. Jede Seite ist ein intensiver Blick in die Gefühlswelt, der gleichzeitig wütend, traurig und hoffnungsvoll sein kann.

Für alle, die nach dem letzten Satz gern einen Kaffee mit der Protagonistin trinken würden.

„Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken“, Rowohlt, 224 Seiten

„Männer töten“ von Eva Reisinger

Ein provokativer Roman über Macht, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Strukturen, in dem Frauen das Zepter in die Hand nehmen. Eva Reisinger mischt Spannung, Humor und gesellschaftskritische Beobachtungen zu einer Geschichte, die nachhallt und zum Nachdenken zwingt.

Für alle, die beim Lesen gern nachdenken und gleichzeitig überrascht werden wollen.

„Männer töten“, Leykam, 288 Seiten

„Jahre ohne Sprache“ von Ann Esswein

Ann Essweins Roman fühlt sich an wie das Flüstern von Stimmen, die lange ungehört geblieben sind. In „Jahre ohne Sprache“ begegnen wir Menschen, die versuchen, Worte wiederzufinden, die ihnen einst entrissen wurden – durch Schweigen, Verletzung oder soziale Unsichtbarkeit. Die Sprache wird hier nicht nur als Mittel zur Verständigung beschrieben, sondern als Quelle von Macht, Erinnerung und Selbstbestimmung. Ann Esswein entwirft eine Coming-of-Age-Erfahrung, in der Erinnerungen und Stille ineinandergreifen und aus sprachlosem Schmerz eine wütende, aber zarte Rückeroberung der eigenen Worte wächst.

Für alle, die lesen möchten, wie Worte wieder zum Leben erweckt werden – und vor Empathie fast überlaufen.

„Jahre ohne Sprache“, Ecco Verlag, 192 Seiten