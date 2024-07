Bücherretter aus Kornwestheim: Nach dem Hochwasser: Kampf gegen Schimmel, Schlamm und Fäkalien

8 Eine Mitarbeiterin bei Schempp in Kornwestheim reinigt ein verschmutztes Buch mit Druckluft und einem speziellen Latex-Schwamm. Wegen der Pilzsporen sind die Mitarbeiter besonders geschützt. Foto: Werner Kuhnle

Norbert Schempp und sein Team aus Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sind bundesweit gefragter Ansprechpartner, wenn ein Hochwasser mal wieder ein Archiv oder eine Bücherei unter Wasser setzt. Die Firma Schempp trocknet, reinigt und saniert Bücher aus Flutgebieten.











Link kopiert



Vor drei Jahren kamen bei der Flut im Ahrtal in Rheinland-Pfalz mehr als 130 Menschen ums Leben, Schäden in Milliardenhöhe blieben zurück. „Es sah teilweise aus, wie ich es auf Bilder zum Ende des Zweiten Weltkriegs gesehen habe“, sagt Norbert Schempp. Der 58-jährige Korntal-Münchinger war im Ahrtal, aber nicht als Katastrophentourist, sondern auf einer Mission. Schempp betreibt in Kornwestheim eine Firma, die sich unter anderem auf die Restauration und Schadensanierung von Büchern und Akten spezialisiert hat. In dieser Funktion war er schon wenige Tage nach dem Unglück in betroffenen Kommunen im Westen Deutschlands. „Retten kann man fast alles“, sagt er über Bücher im Hochwassergebiet.