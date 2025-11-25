Bücher, Briefe und mehr: Die besten Ideen für DIY-Adventskalender

Schluss mit langweiligen Adventskalendern: Hier gibt es einige ausgefallene Ideen, mit denen man seinen Liebsten eine Freude bereiten kann - egal ob Bücherwurm, Selfcare-Addict oder Foodie.
Die Vorweihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, Kreativität und Liebe zum Detail zu zeigen - und das geht am besten mit einem selbstgemachten Adventskalender. Ob für Freundinnen, Familie oder die eigene kleine Selfcare-Auszeit: Ein DIY-Adventskalender macht Freude, sieht schön aus und lässt sich individuell gestalten. Hier gibt es einige kreative Ideen.