2 Krimiautorin Doris Gercke war Erfinderin der einstigen ZDF-Ermittlerin "Bella Block". (Archivbild) Foto: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Die Schriftstellerin Doris Gercke ist tot. Die Krimiautorin - Erfinderin der ZDF-Ermittlerin «Bella Block» - starb im Alter von 88 Jahren in Hamburg.











Link kopiert



Hamburg - Die Krimiautorin Doris Gercke ist tot. Die Erfinderin der einstigen ZDF-Ermittlerin "Bella Block" starb im Alter von 88 Jahren am 25. Juli in Hamburg, wie der Argument Verlag mit Sitz in der Hansestadt am Montagabend unter Berufung auf die Familie mitteilte.