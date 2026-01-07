Budget für 2027: Trump will US-Militärausgaben um 50 Prozent erhöhen

US-Präsident Donald Trump will die Militärausgaben für das kommende Jahr deutlich erhöhen. Zu diesem Schluss sei er nach „langen, schwierigen Verhandlungen“ gekommen.
US-Präsident Donald Trump strebt nach eigenen Angaben für 2027 eine Erhöhung der Militärausgaben um 50 Prozent an. „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass zum Wohle unseres Landes, insbesondere in diesen sehr unruhigen und gefährlichen Zeiten, unser Militärbudget für das Jahr 2027 nicht 1 Billion Dollar, sondern 1,5 Billionen Dollar betragen sollte“, erklärte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.