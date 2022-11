21 Auf den kleinen Weihnachtsmärkten in den Stadtteilen können sich die Stuttgarterinnen und Stuttgarter auf das große Fest einstimmen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die Tage werden kürzer, und es wird immer kälter. In den Küchen werden die ersten Plätzchen gebacken, und die Kinder schreiben ihre Wunschzettel: Weihnachten steht vor der Tür. In diesem Jahr soll es zur Adventszeit auch in vielen Stuttgarter Außenstadtbezirken wieder heimelig werden. Vereine, Kindergärten und Schulen, aber auch professionelle Standbetreiber bieten bei den kleinen Weihnachtsmärkten in den Stadtteilen Artikel rund ums Fest an. Darunter ist oft Selbstgemachtes wie Gutsle und Adventsdekorationen. Auf vielen Märkten stimmen Schulklassen und Musikvereine mit weihnachtlichen Liedern und Melodien auf das Fest ein, und manche locken mit einer großen Attraktion wie zum Beispiel einer Modelleisenbahn-Ausstellung.

Unsere Redaktion hat einige Informationen zu den schönsten Weihnachtsmärkten in den Stuttgarter Stadtteilen in einer Bildergalerie zusammengestellt.