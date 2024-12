Budenzauber in Besigheims Altstadt: So schön ist der Besigheimer Weihnachtsmarkt

So schön ist der Besigheimer Weihnachtsmarkt

Budenzauber in Besigheims Altstadt

9 Auch der Nikolaus schaut beim Weihnachtsmarkt vorbei. Foto: Werner Kuhnle

Der Weihnachtsmarkt in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) wurde am Samstag erstmals vom neuen Bürgermeister der Stadt eröffnet. In den Gassen der malerischen Altstadt breitete sich trotz regnerischen Wetters schnell Adventsstimmung zwischen den 70 Ständen aus.











Trübes Wetter begleitete die Eröffnung des 50. Besigheimer Weihnachtsmarkts am Samstagnachmittag. Mehr als 70 Stände luden und laden am Samstag und Sonntag zum Bummel durch Besigheims Altstadt in der Kirchstraße, der Hauptstraße, dem Kelterplatz und dem Marktplatz ein. Die engen Gassen und die feierliche Beleuchtung sorgen für ein besonderes Flair. Dazu kommt der Einsatz der Vereine und Institutionen vor Ort, die für Unterhaltung und Speisen sorgen.