Buckow: Seniorin tot im Wald – Justiz prüft Klinik-Versäumnisse

Nach ihrem Verschwinden aus einer Reha-Klinik wird eine Seniorin tot im Wald entdeckt. Die Justiz ermittelt. Haben Klinik-Mitarbeiter zu spät reagiert?
Eine 91 Jahre alte Reha-Patientin im Kurort Buckow verschwindet - und niemand merkt es? Tage später wird die Seniorin tot im Wald gefunden. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) ermittelt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Das Verfahren richte sich gegen „unbekannte Mitarbeiter“ der Reha-Klinik in der Märkischen Schweiz, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Zuerst berichtete RBB24-Recherche über den Fall.