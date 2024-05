1 Charles (2.v.r.) bei der Enthüllung Foto: AFP/AARON CHOWN

König Charles enthüllt sein erstes Porträt seit seiner Krönung – und es ist ein echter Hingucker. Gemalt hat es der Künstler Jonathan Yeo.











Der britische König Charles III. hat am Dienstag im Buckingham-Palast in London sein erstes offizielles Porträt seit seiner Krönung enthüllt. Das Gemälde des Künstlers Jonathan Yeo war bereits 2020 in Auftrag gegeben worden - eigentlich anlässlich des 50. Jubiläums von Charles’ Mitgliedschaft in der Draper’s Company, einer jahrhundertealten Vereinigung von Kaufleuten, die sich inzwischen wohltätigen Zwecken widmet.