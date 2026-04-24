Buckelwal vor Poel: Gestrandeter Wal kann frühestens Sonntag wegbewegt werden

Durch eine eigens ausgebaggerte Rinne soll der Buckelwal aus dem gerade einmal hüfthohen Wasser der Bucht gelangen, in der er festliegt. Fraglich ist, ob und wann das gelingt.
Kirchdorf - Am Sonntag oder Montag wollen die privaten Wal-Helfer den in der Ostsee gestrandeten Buckelwal aus seiner Notlage befreien. Bis Samstagfrüh soll dazu eine 110 Meter lange, 10 Meter breite und 2 Meter tiefe Rinne vom Liegeplatz des Wals zum tiefen Fahrwasser geschaffen werden, wie der mit den Baggerarbeiten beauftragte Unternehmer Fred Babbel am Abend sagte. 40 Meter seien bereits geschafft, am Freitag sollen demnach weitere 40 Meter folgen.